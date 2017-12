Wreckfest: Rivalen, Fahrzeug-Tuning und zwei Meisterschaften: Großes Early-Access-Update steht an

8 neue Autos

Erste Autos mit Frontantrieb eingefügt

2 Meisterschaften; ca. 5-6 Stunden Spielzeit

Musik ist endlich im Spiel (direkt von der Community, in Kooperation mit Audiodraft)

Erste Version des Rivalensystems: jedes Rennen kann einen persönlichen Rivalen hervorbringen (wird als 'Rivale' markiert); sammle mehr Punkte, indem du deinen Rivalen direkt konfrontierst

Individuelle Farblackierungen eingefügt

Erste Version des Einzelkomponenten-Schadensystems implementiert

Verbessertes und überarbeitetes UI und HUD

Eigener 'Reset-Button' hinzugefügt

Verbessertes Handling aller Autos im Spiel

Wand-Kollisionsmodell verbessert

Fahrzeug-Kollisionsmodell verbessert

3 Schwierigkeitsmodi implementiert

Allgemeine KI-Verbesserungen

Motorengeräusche der 4- and 6-Zylinder-Autos verbessert

Erste Version des Fahrzeug-Tuning-Systems implementiert

Das nächste große Update für die Early-Access-Version von Wreckfest steht an. Es ist das erste Update seit Beginn der Zusammenarbeit mit THQ Nordic im Juni 2017. Wann genau das Update erscheinen wird, wurde nicht benannt. Bugbear Entertainment will es auf jeden Fall vor Weihnachten rausbringen, hieß es vor einigen Tagen."Nach ein paar kleineren Verzögerungen präsentieren wir euch stolz das erste Big-Bang-Update. In letzter Zeit war es etwas still um Wreckfest, was aber nur daran lag, dass die Ruhe benötigt wurde, um eine großartige Demolition- und Racing- Erfahrung bieten zu können", sagt Roger Joswig, Producer bei THQ Nordic. "Wir haben zahlreiche neue und aufregende Inhalte eingearbeitet, wie z. B. eine neue Version des Karriere-Modus, ein neues Rivalensystem und einen ersten Entwurf des Komponentenschadenssystems und des Fahrzeug-Tuning-Systems ... und noch ein bisschen mehr, um ehrlich zu sein. Wir sind schon sehr auf das Feedback der Community gespannt."Change-Log:Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2017