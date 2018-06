Wreckfest: Verlässt nach 1611 Tagen den Early Access; Konsolen-Termine stehen ebenfalls fest - 4Players.de

ronny_83 hat geschrieben: ? vor 51 Minuten

Der spielerische Ansatz ist fast derselbe wie in Teil 1. Nur ist die Fahrphysik etwas anspruchsvoller, wenn man es so will. Gibt aber auch viele Fahrhilfen. Gegenüber den letzten Teilen wurde deutlich mehr Wert auf authentisches Banger-Racing gelegt als den übertriebenen Burnout-Stil. Find ich aber wirklich besser so, da ich alles nach Teil 1 nicht mehr mochte, weil eben zu viel Burnout oder Motorstorm drin streckte.