Wreckfest: Chaos und Zerstörung im Launch-Trailer; Preis wird angehoben; Bonus für Early-Access-Unterstützer - 4Players.de

Wreckfest von Bugbear Entertainment und THQ Nordic wird in der nächsten Woche für PC erscheinen (14. Juni 2018) und auf diesen Verkaufsstart wollen die Entwickler mit dem folgenden Trailer voller Chaos und Zerstörung einstimmen. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One folgen am 20. November 2018. Am 7. Juni um 20.00 Uhr wird zudem ein Livestream mit vielen internationalen Streamen stattfinden ( Details ).Über das Early-Access-Ende, die Anhebung des Verkaufspreises, das "Backer-Auto" und die Deluxe Edition schreibt der Publisher: "Mit dem Ende des Early Access ist Wreckfest nun das Rennspiel geworden, das Entwicklerstudio Bugbear Entertainment seit fast fünf Jahren entwickeln wollte. Das war ohne die Hilfe all der leidenschaftlichen Early-Access-Spieler nicht möglich, durch all das Feedback, die langwährende Unterstützung und das Vertrauen. Ein großes "Dankeschön!" geht daher an jeden einzelnen Spieler, der einen Kommentar geschrieben oder bei einer Umfrage teilgenommen hat. Den Early Access zu verlassen, bedeutet aber auch, dass der Verkaufspreis von Wreckfest steigt. Noch kann das Spiel zum niedrigeren Preis erworben werden, ab dem 14.06.2018 steigt dieser auf 44,99 Euro. (...) Sobald der Early Access zu Ende ist, findet endlich das sogenannte 'Backer-Auto' seinen Weg ins Spiel, wird jedoch nicht mehr zum Verkauf angeboten. Wenn ihr also jemanden erblickt, der eines fährt, wisst ihr, dass er/sie ein Unterstützer der Kampagne war. Die Deluxe Edition wird für kurze Zeit entfernt, kommt aber bald mit einem einzigartigen Auto, dem Soundtrack und einem exklusiven Wallpaper zurück."