Wreckfest: Es ist Rammzeit: Crash-Rennspiel verlässt Early Access nach fast fünf Jahren - 4Players.de

"Vier neue Autos für den Herausforderungs-Modus, darunter ein Mähdrescher oder ein Doppeldecker

Viele neue Anpassungs- und Lackierungs-Optionen für alle Fahrzeuge

Überarbeitete Singleplayer-Kampagne mit verbessertem Fortschritt, neuen Freischaltungen und Belohnungen

Neue Benutzeroberfläche für diverse Bereiche

Neue Karte: Countryside Derby Arena"

Nach fast fünf Jahren in der Early-Access-Phase erscheint heute die Vollversion von Wreckfest für PC (Preis bei Steam : 44,99 Euro). Mit dem Abschluss des Vorabzugangs wird ein Update für das Crash-Rennspiel zur Verfügung stehen. Das vollständige Change-Log findet ihr hier Einige Highlights des knapp 4,0 GB großen Updates:Die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One folgen am 20. November 2018.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer