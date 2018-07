Wreckfest: Update mit "Bonebreaker Valley" und weiteren Verbesserungen - 4Players.de

Für Wreckfest auf PC ist ein neues Update erschienen. Es umfasst die neue Strecke "Bonebreaker Valley" und schafft verschiedene Absturzursachen und "böse Überraschungen" aus der Welt. Darüber hinaus enthält das Update eine Reihe von Korrekturen für kleinere Probleme sowie einige Verbesserungen und Optimierungen; zum Beispiel gibt es ein aktualisiertes Lobby-Interface, Aggressionsanpassungen bei KI-Fahrer, konsistentere mechanische Schäden an allen Autos und die Räder lösen sich leichter vom Fahrzeug, wenn man das "realistische Schadensmodell" verwendet. Das vollständige Change-Log findet ihr hier Unseren Test des crashlastigen Rennspiels findet ihr hier : Typisch 2018: Die Spielewelt entwickelt sich weiter, findet vielerorts aber auch zu ihren Wurzeln. Und mit Wreckfest ist es jetzt das finnische Studio Bugbear, das sich auf das besinnt, womit sein Flatout einst bekannt wurde. Da passiert nämlich nicht viel mehr, als dass 24 Autos im Sand wühlen und im karosserievernichtenden Destruction Derby um den Sieg ringen. Macht so was heute noch Spaß? Wir haben uns für einen Test auf die Pole gedrängelt.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer