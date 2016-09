Xbox One: Project Scorpio: Alle Spiele von den Microsoft Studios sollen nativ in 4K gerendert werden - 4Players.de

"Wir wollen sicherstellen, dass alle Spiele, die wir [bei den Microsoft Studios] machen und die wir im Zeitrahmen von Project Scorpio veröffentlichen werden, nativ in 4K gerendert werden können", sagte Shannon Loftis (Microsoft Studios Publishing General Manager) in einem Interview mit USA Today . In dem Zusammenhang müssten sie ihre Titel für den anstehenden Boost bzw. die kommenden Verbesserungen in Sachen Grafik-Qualität vorbereiten. Über Virtual-Reality-Spiele und -Optionen für Xbox One sowie VR-Unterstützung für Scorpio würden sie ebenfalls nachdenken. Konkreter wurde sie hingegen nicht.'Loftis says Microsoft is already exploring virtual reality options and games for Xbox, which will support VR with Scorpio, as well as prepping titles for the boost in visual quality. "Any games we're making that we're launching in the Scorpio time frame, we're making sure they can natively render at 4K."'"Unser Ziel für die Xbox ist es, das breiteste Spektrum an Spielen zur Verfügung zu stellen", meinte Loftis weiter. Der wichtigste Punkt soll die Auswahl, also das Spiele-Angebot auf der Plattform sein - dies würden auch die Spieler immer wieder bestätigen.Letztes aktuelles Video: Xbox One S Battlefield 1 Special Edition Bundle