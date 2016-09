Xbox One: Warum setzt Microsoft auf ein 4K-Blu-ray-Laufwerk (in der Xbox One S) im Gegensatz zu Sony bei der PS4 Pro? - 4Players.de

In der PlayStation 4 Pro ist kein Blu-ray-Laufwerk verbaut, das UHD-Medien mit 4K-Auflösung abspielen kann ( wir berichteten ). Sony setzt stattdessen auf das Standard-Blu-ray-Laufwerk der PlayStation 4. 4K-Medien sollen via Streaming ausgegeben werden; Netflix empfiehlt dazu z.B. 25 mbits. Warum sich Microsoft allerdings entschlossen hat, in der Xbox One S auf einen 4K-Blu-ray-Player zu setzen, dazu sagte Albert Penello (Product Management and Planning at Microsoft Corporation) bei Techradar : "Wir wollten mit der Xbox One S in der Lage sein, eine komplette 4K-Geschichte zu erzählen. Ich denke, Blu-rays sind da ein wichtiger Bestandteil". Angesprochen auf die Streaming-Zukunft fuhr er fort: "Die Zukunft ist digital, denke ich. Aber wenn man das Ganze aus einer globalen Perspektive betrachtet, dann hat nicht jeder Zugriff auf die gleichen Streaming-Inhalte, die wir nutzen können; und daher meine ich, dass physische Medien wichtig sind und weiterhin wichtig bleiben. Überall auf der Welt spielen Disks noch immer eine wichtige Rolle im Leben der Menschen." Zumal die nötige Bandbreite für 4K-Streaming längst nicht überall etabliert ist.Letztes aktuelles Video: Xbox One S Battlefield 1 Special Edition Bundle