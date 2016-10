Xbox One: Preissenkung in Japan zum Start von Battlefield 1 - 4Players.de

soll hingegen zukünftig für 34.980 Yen (ca. 303 Euro) erhältlich sein. Das Timing sei nachvollziehbar, da die Battlefield-Reihe auch in Japan sehr beliebt sei. Zudem sei der Preisnachlass mit einer noch bis zum 31. Dezember 2016 laufenden Sonderverkaufsaktion der Xbox One kombinierbar, wodurch sich der Preis für das 500-MB-Modell sogar auf 22.759 Yen (ca. 197 Euro) zuzüglich Steuern drücken lasse. Damit sollen die Preise in etwa gleich auf mit denen im Rest der Welt liegen, wobei die Xbox One S in Japan noch gar nicht vom Stapel gelaufen und somit auch in keinem der Bundles enthalten sei.

Wie DualShockers berichtet , werde Microsoft den Preis der Xbox One in Japan zum Start von Battlefield 1 ab dem 13. Oktober 2016 um 5.000 Yen (ca. 43 Euro) senken. Damit würden sowohl das Bundle der Konsole mit Battlefield 1 als auch das mit Halo: The Master Chief Collection für 29.980 Yen (ca. 260 Euro) zuzüglich Steuern zu haben sein. Das Bundle der 1-TB-Xbox mit The Division Letztes aktuelles Video: Xbox One S Battlefield 1 Special Edition Bundle