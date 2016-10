Xbox One: Phil Spencer (Xbox-Chef): Project Scorpio wird das "wahre Gefühl von 4K-Gaming" bieten; Microsoft hat keine Angst vor der PlayStation 4 Pro - 4Players.de

Während die PlayStation 4 Pro mit 4K-Gaming-Ambitionen bereits in diesem Jahr veröffentlicht wird, lässt sich Microsoft mit Project Scorpio noch weitaus mehr Zeit. Über den zeitlichen Vorsprung der PS4 Pro und der Möglichkeit in der Zwischenzeit viel über die neue Technologie lernen zu können, sprach Phil Spencer (Xbox-Chef bei Microsoft) mit Play-Asia und stellte dabei klar, dass er keine Angst vor der leistungsstärkeren PlayStation-4-Variante haben würde.Er sagte: "Ich bin überhaupt nicht besorgt. Wir sehen es so, dass die PlayStation 4 Pro den aktuellen Spiele-Markt im Griff hat, aber wir wollen mehr Zeit damit verbringen, diesen Markt und die 'Ins and Outs' dieser zukünftigen Technologie zu verstehen, um ein System bringen zu können, das das wahre Gefühl von 4K-Gaming bietet."Auf Nachfrage, ob sie "das wahre Gefühl von 4K-Gaming" (true sense of 4K gaming) auch tatsächlich im nächsten Jahr umsetzen können, entgegnete er: "Definitiv. Wir konzentrieren uns derzeit auf die aktuelle Situation rund um die Xbox One S und unsere ständige Weiterentwicklung von 4K-Gaming mit Project Scorpio in Bezug auf die Leistung sowie auf das Feedback, das wir von den Entwicklern bezüglich Scorpio bekommen. Wir glauben wirklich, dass Projekt Scorpio im nächsten Jahr problemlos verfügbar sein wird."Spencer wurde in dem Interview ebenso dazu befragt, warum sich die Xbox One in Japan so schwer tun würde. Der Xbox-Boss sagte, dass sie mit dem hauseigenen Spiele-Aufgebot wohl nicht den Geschmack des durchschnittlichen Japaners treffen würden, da sie (in Japan beliebte) Titel wie Nioh oder Persona 5 nicht im Aufgebot hätten.