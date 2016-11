Xbox One: Preview-Programm wird frei zugänglich und erhält neuen Namen - 4Players.de

Microsoft hat laut u.a. Develop Änderungen am Preview-Programm vorgenommen, dessen Teilnehmer experimentelle Xbox-One-Spiele, -Anwendungen sowie Updates der Konsolensoftware vor ihrer offiziellen Veröffentlichung testen: Zum einen heißt das Programm ab sofort Insider-Programm und zum anderen darf in Zukunft jeder daran teilnehmen. Nur die in Entwicklung befindlichen Systemupdates bleiben den Nutzern des ehemaligen Preview-Programms vorbehalten, da Microsoft bereits eine ausreichend große Anzahl Teilnehmer habe, die genug Feedback liefern.Noch dürfen nicht alle Interessierten am Insider-Programm teilnehmen, denn neue Nutzer sollen erst nach und nach Zugang erhalten. Wer registriert ist, kann schließlich über das Insider-Hub der Xbox (ehem. Preview-Dashboard) auf die zur Verfügung stehenden Inhalte zugreifen.Letztes aktuelles Video: Battlefield 1 Special Edition