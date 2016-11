Xbox One: Videos erklären das neue Club-System und die Gruppensuche - 4Players.de

In den folgenden Videos werden die beiden größten Neuheiten des kommenden Holiday-Updates erklärt: Das Club-System und die Gruppensuche. Wer sich für das Preview-Programm registriert hat, kann diese Veränderungen sofort testen. Das Tutorial-Video erklärt, wie man einem Club beitreten kann, in Kontakt mit den anderen Club-Mitglieder tritt, seine Spielszenen leichter teilen kann oder einen eigenen Club gründet:Die Gruppensuche ist mit diversen Filtern ausgestattet, so dass man gezielt Mitspieler suchen kann, mit denen man z.B. einen bestimmten Multiplayer-Modi angehen will. Man kann ebenfalls als Achievement-Jäger Mitstreiter suchen, denen die Trophäe ebenfalls fehlt und die Interesse haben, das Achievement gemeinsam zu ergattern.Letztes aktuelles Video: Group Walkthrough