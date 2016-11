Xbox One: Holiday Update für Xbox One und Xbox App (Windows 10, iOS und Android) steht bereit - 4Players.de

Group Messages on Xbox Live: Neben LFG und Clubs wird es auch das Feature "Gruppennachrichten" geben, mit dessen Hilfe Du einfach und unkompliziert mit mehreren Freunden und Mitspielern gleichzeitig kommunizieren kannst.

Achievement Rarity: Ab sofort kannst Du sehen, wie rar und einzigartig Deine jeweiligen Achievements sind. Zudem gibt es für freigeschaltete Achievements eine neue Animation.

Gamerscore Leaderboard: Das Gamerscore Leaderboard wird ab sofort zum Anfang jeden Monats zurückgesetzt und ermöglicht es Dir, Dich noch besser mit Deinen Freunden zu messen.

Emojis für das Virtual Keyboard: Seit heute kannst du Deinen Nachrichten mit dem Virtual Keyboard mehr Ausdruck verleihen und Emojis verwenden.

Microsoft hat das Holiday Update für Xbox One und die Xbox App (Windows 10, iOS und Android) veröffentlicht. Mit dem Update stehen vor allem Multiplayer-Funktionen im Vordergrund, die es einfacher machen sollen, plattformübergreifend Mitspieler zu finden. Auch Clubs (große Communities für Leute mit gleichen Interessen) und Gruppennachrichten kommen hinzu."Egal worauf Du zukünftig Lust hast, LFG wird dir dabei helfen, Dein Spielerlebnis noch individueller zu gestalten. Über die neue Gruppensuche kannst Du gezielt nach Mitspielern suchen und ganz genau filtern, wer mit Dir zusammenspielen soll. Das gelingt über verschiedenste Parameter wie die Sprache der Gruppenmitglieder, den Spielmodus, die Anzahl der Spieler oder spezielle Verhaltensregeln. Weiter lassen sich Filter anwenden, die auf das jeweilige Spiel zugeschnitten sind. Darunter fallen Kategorien wie Level, Ausrüstung oder Charakter-Klassen. Als Gruppenleiter entscheidest Du selbst, wer Deiner Gruppe beitreten darf. Es besteht sogar die Möglichkeit, einen LFG-Post für zukünftige Sessions bis zu sieben Tage vorher anzulegen. Besonders praktisch ist dies, wenn Du gerade nach Hause fährst und noch eine Runde Gears of War 4 oder Forza Horizon 3 zocken möchtest. Das funktioniert dann bequem über die Xbox App auf allen Windows 10-, iOS- und Android-Devices.""Clubs sind große Communities, die Dir dabei helfen, Menschen mit gleichen Interessen kennenzulernen und Netzwerke und Gemeinschaften aufzubauen. Jeder Spieler kann einen Club eröffnen oder einem beitreten. In den einzelnen Clubs kannst Du dann mit den anderen Mitgliedern spielen, Content teilen oder Dich über Text- und Sprachnachrichten austauschen."Weitere Features:Scott Henson (Partner Group Manager for Xbox Engineering) fasst im folgenden Video-Walkthrough die Neuigkeiten des Holiday-Updates zusammen ( Q&A ).Letztes aktuelles Video: Xbox Holiday Update Walkthrough