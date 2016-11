Xbox One: Video zeigt "High Dynamic Range"-Bilder der Xbox One S - 4Players.de

Mit einem Werbevideo für die Xbox One S will man der kürzlich veröffentlichten Playstation 4 Pro etwas entgegensetzen. Wie Sonys Konsole verfügt die Xbox One S über HDR-Unterstützung: "High Dynamic Range"-Bilder können große Helligkeitsunterschiede detailreich wiedergeben. Hierfür muss man natürlich auch über einen HDR-Fernseher verfügen, auf dem man die Hochkontrastbilder genießen kann - was am Monitor unmöglich ist, weswegen man in dem folgenden Video schummelt und lediglich den HDR-Unterschied simuliert:





