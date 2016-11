Xbox One: Streaming von Spielen zu Oculus Rift startet bald - 4Players.de

Ab dem 12. Dezember können Besitzer einer Oculus Rift Spiele von der Xbox One auf ihr VR-Headset streamen - das verkündet Xbox.com . Dabei geht es nicht um spezielle VR-Titel, sondern um die ganz gewöhnlichen Spiele der Xbox One, die dann auf einer Art virtuellen Kinoleinwand zu sehen sind. Voraussetzung dafür ist ein PC mit Windows 10: Nach der Installation der App "Xbox One Streaming to Oculus Rift" überträgt die Konsole das Bildsignal mittels Heimnetzwerk zum Rechner, welcher das Bild auf dem VR-Headset ausgibt. Um die Leinwand herum hat man die Wahl zwischen den drei Hintergründen “Citadel,” “Retreat” und “Dome”.Letztes aktuelles Video: Introducing High Dynamic Range on Xbox One S