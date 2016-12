Xbox One: Streaming von Spielen zu Oculus Rift gestartet - 4Players.de

Seit gestern können Besitzer einer Oculus Rift Spiele von der Xbox One auf ihr VR-Headset streamen - das verkündet Oculus.com . Dabei geht es nicht um spezielle VR-Titel, sondern um die ganz gewöhnlichen Spiele der Xbox One, die dann auf einer Art virtuellen Kinoleinwand zu sehen sind. Voraussetzung dafür ist ein PC mit Windows 10: Nach der Installation der App "Xbox One Streaming to Oculus Rift" überträgt die Konsole das Bildsignal mittels Heimnetzwerk zum Rechner, welcher das Bild auf dem VR-Headset ausgibt. Um das Bild herum hat man die Wahl zwischen den drei Hintergründen “Citadel,” “Retreat” und “Dome”, auch die Größe und Krümmung der Leinwand lässt sich einstellen. Im Trailer werden die Funktionen veranschaulicht und ein Kabel-Netzwerk statt WiFi empfohlen:"Mit der Xbox One Streaming-App können Sie Ihre Xbox One-Spiele direkt auf Ihrem Oculus Rift spielen. Verbinden Sie Ihre Konsole über die App, um Spiele auf einem riesigen, virtuellen Bildschirm in drei immersiven, virtuellen Schauplätzen in Aktion zu sehen. Sie können Ihre VR-Spielebibliothek nun mit Ihren Xbox One-Lieblingstiteln erweitern, einschließlich Xbox 360-Spiele, die auf Xbox One gespielt werden können. Das Xbox One-Streaming erfordert, dass Ihre Xbox One-Konsole mit dem gleichen Netzwerk wie Ihr PC verbunden ist. Xbox One ist mit ausgewählten Xbox 360 Spielen abwärtskompatibel. Siehe http://www.xbox.com/backcompat. Für den Download eines Spiels auf die Konsole ist Xbox Live und eine Internet-Breitbandverbindung erforderlich. Das Streamen ist auf jeweils einem Gerät möglich."Letztes aktuelles Video: Introducing High Dynamic Range on Xbox One S