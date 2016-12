Xbox One: Rund die Hälfte der Besitzer nutzt laut Spencer die Abwärtskompatiblität; über 300 Spiele verfügbar - 4Players.de

Now over 300 back compat titles. Nearly 50% of XB1 owners playing BC games is great to see. Thanks for supporting the program. — Phil Spencer (@XboxP3) 13. Dezember 2016

Mehr als 300 abwärtskompatible 360-Spiele sind mittlerweile für die Xbox One verfügbar: Das berichtet der Leiter von Microsofts Unterhaltungssparte Phil Spencer per Twitter . Zur Feier der runden Zahl wurde eine kleine Statistik veröffentlicht: Beinahe die Hälfte der Besitzer von Microsofts aktueller Konsole spielten darauf 360-Spiele mit Hilfe der Abwärtskompatiblität. Spencer bedankt sich für die rege Unterstützung des Programms.Am 10. November veröffentlichte "Head of Platform Engineering" Mike Ybarra weitere Zahlen auf dem offiziellen Blog Majornelson.com : Bis Anfang November 2016 haben die Nutzer demnach schon 210 Millionen Stunden mit Xbox-360-Spiele auf der One verbracht. Noch im August seien es erst 145 Millionen Stunden gewesen. Auf Twitter bestätigte Ybarra Anfang November, dass auch die Scorpio "natürlich" die gleiche Abwärtskompatiblität zur 360 bieten werde. Gamespot.com pflegt hier eine Liste mit allen vertretenen Titeln, die am meisten geforderten weiteren Titel seien Call of Duty: Black Ops II, The Elder Scrolls V: Skyrim, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare 3 und Call of Duty 4: Modern Warfare.Letztes aktuelles Video: Streaming zu Oculus Rift