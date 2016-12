Xbox One: Unterstützung für Dolby Atmos für 2017 angekündigt; optionale Bitstream-Ausgabe bei Filmen in Vorbereitung - 4Players.de

Für das nächste Jahr hat Microsoft eine Unterstützung des Tonformats Dolby Atmos für Xbox One und Windows 10 angekündigt. Laut Eurogamer.net wäre die Xbox One damit die erste Konsole, welche die Dolby-Technologie unterstützt, bei der Deckenlautsprecher das Soundfeld erweitern sollen. Dafür benötigt man neben dem nötigen Lautsprecher-Setup allerdings auch einen entsprechenden AV-Receiver, der das besagte Format unterstützt und die Signale verarbeiten kann.Gute Nachrichten gibt es außerdem für Film-Fans, die ihre Scheiben über die Xbox One schauen wollen und ein hochwertiges Audio-Equipment besitzen, das die Dekodierung der Signale übernimmt: Stand die Bitstream-Ausgabe bisher lediglich für Spiele zur Verfügung, soll sie bereits mit einem der nächsten Preview-Updates auch für die Verwendung von Filmmedien ausgebaut werden. Bisher ist lediglich eine Ausgabe des unkomprimierten PCM-Signals möglich, bei dem die Konsole und nicht der AV-Receiver die Dekodierung des Audiosignals im Vorfeld übernimmt, bevor die Daten an den Verstärker weitergereicht werden. Beim Bitstream erfolgt die Dekodierung dagegen erst im AV-Receiver.Letztes aktuelles Video: Streaming zu Oculus Rift