Xbox One: Microsoft kündigt Preisnachlass für hunderte Angebote an - 4Players.de

matzab83 hat geschrieben: Warslon hat geschrieben: Im PSN werden die Spiele unnötig teuer davor gemacht und dann rabattiert. Das wird im Xbox Store nicht anders sein.

Beispiel GTA 5. Das Ding kostet nach zwei Jahren Dasein immer noch 69,90. Mit einem Rabatt kostet es "nur" noch 30. Ist jetzt aber auch nicht der Knüller.

Mehr Schein als sein diese ganzen Angebote. Nur auf Steam gibt die einzig wahren Sales.

Stimmt so nicht ganz. Leider sind die ganzen Downloadgames einfach zu preisstabil. Da wird nur recht selten an die Preise angepasst, die man bei der Händler-Version erhält. Schade, aber es scheint ja dennoch gut zu laufen.

Jap, stimmt weder für den Xbox Store noch für PSN. Die Preise sind generell sehr hoch und werden nicht nochmal extra hochgeschraubt. Sales sind also durchaus eine Option. Überhaupt: so ein Vorgehen wäre in einem Onlinestore, den viele regelmäßig besuchen (und die Preise kennen) reinster Selbstrufmord. Wenn ich extra auf einen Sale warte, weil mir GTA noch zu teuer ist, und dann im Sale merke, es wurde jetzt nochmal um 20 ? erhöht und dafür gibts Rabatt für 15 ? ... :ugly: da kann was nicht stimmen.