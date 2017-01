Xbox One: Hat sich laut SuperData weltweit mehr als 26 Millionen Mal verkauft - 4Players.de

Die Xbox One soll sich seit der Markteinführung im November 2013 weltweit ungefähr 26 Millionen Mal verkauft haben, dies schreibt das Marktforschungsunternehmen SuperData Research in einem Bericht , der sich eigentlich um Nintendo Switch dreht. In dem Artikel steht zudem, dass die Anzahl der verkauften PlayStation-4-Konsolen bei ungefähr 55 Millionen liegen würde. Anfang des Jahres sprach Sony ( offiziell ) von 53,4 Millionen.Microsoft nennt schon seit längerer Zeit keine Verkaufszahlen der Xbox One mehr. Stattdessen werden die monatlich aktiven Nutzerzahlen ausgewiesen, die laut Microsoft besser und repräsentativer seien, da eine gekaufte Konsole nicht unbedingt bedeuten würde, dass sie auch aktiv genutzt nutzt werde, sondern womöglich im Schrank verstauben könnte. Den SuperData-Bericht wollte Microsoft gegenüber GameSpot nicht kommentieren. Stattdessen wurde auf das Statement zum Dezember-Bericht der NPD Group verwiesen. Dort hieß es, dass der Dezember 2016 der bisher "stärkste Monat" für die Xbox One in den USA überhaupt war und die Microsoft-Konsole das einzige Gerät aus der achten Konsolen-Generation war, das sich besser als im gleichen Zeitraum des Vorjahres verkauft hätte. Im zweiten Halbjahr 2016 - nach der Ankündigung der Xbox One S - hätte sich zudem keine Konsole in den USA besser als die Xbox One verkauft. Im Oktober 2016 sprach man von 47 Millionen monatlich aktiven Nutzern.