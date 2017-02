Xbox One: In diesem Jahr soll es mehr exklusive First-Party-Spiele als im Vorjahr geben, verspricht Phil Spencer - 4Players.de

@ShayneCollins38 I feel very good about this year. Should have more 1P games than last year, great diversity + launching new IP. Good year. — Phil Spencer (@XboxP3) 7. Februar 2017

In diesem Jahr wird es mehr Xbox-One-exklusive First-Party-Spiele (also Spiele von den Microsoft Studios) als im Vorjahr geben, twitterte Phil Spencer (Xbox-Chef) auf Fan-Nachfrage. Zugleich soll mehr Vielfalt geboten werden, verspricht der Xbox-Frontmann, schließlich sind 2017 keine Titel aus der Halo-Hauptreihe und kein weiteres Gears of War geplant. Er führte zudem eine "neue Marke" an, die sich mittlerweile aber als Sea of Thieves entpuppt hat. ReCore und Forza Horizon 3 gehörten im Jahr 2016 zu den First-Party-Titeln von Microsoft. Für dieses Jahr sind u. a. Crackdown 3 Forza Motorsport 7 (noch nicht angekündigt) und weitere exklusive Titel geplant. Außerdem soll zum Weihnachtsgeschäft Project Scorpio an den Start gehen.Letztes aktuelles Video: Creators Update Preview Xbox Insider