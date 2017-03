Xbox One: Xbox-Chef Phil Spencer verspricht ein "interessantes Jahr" - ohne Halo und Gears of War - 4Players.de

BloodyShinobi hat geschrieben: ? Heute 11:56 Bestes Beispiel ist BF1 wo auf der Pro mit 60fps laufen würde wenn die PS4 nicht wäre.Was im MP den anderen gegenüber natürlich nicht fair ist. Bestes Beispiel ist BF1 wo auf der Pro mit 60fps laufen würde wenn die PS4 nicht wäre.Was im MP den anderen gegenüber natürlich nicht fair ist.

Also mich sprechen von den genannten Sachen aber fast nur Halo, Forza und Gears an. ^^ Crackdown z.B. is einfach nichts, was ich kaufen würde. Ich hab sowas nie gezockt und hab da eigentlich auch kein Interesse dran. Selbiges gilt für State of Decay und Sea of Thieves.Ori 2 wäre nett. Ich hab den ersten Teil zwar erst ne Stunde oder so gespielt, aber das hat mir schon sehr gefallen.Oh Mann... BF1 läuft auch auf der normalen PS4 in 60fps, erreicht diese aber in großen Matches nie. Die Pro kriegts natürlich besser hin, schaffts aber auch net so richtig. CPU reicht halt net.