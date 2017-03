Xbox One: Update bringt "Arena"-Turniere und eigene Spielerbilder - 4Players.de

Die Nutzeroberflächen der Xbox One und von Xbox auf Windows 10 bekommen bald die Möglichkeit, mit dem "Arena" genannten System an Turnieren teilzunehmen oder deren Teilnehmern beim Streamen zuzuschauen: Das hat Microsoft auf Xbox.com angekündigt. "Ausgewählte" Mitglieder des Preview-Programms "Xbox Insider" können die Änderungen des Updates bereits im Laufe der kommenden Woche nutzen, der Rest der Nutzerschaft bekommt sie zu einem noch nicht festgelegten Termin im Frühjahr. Das erste von der ESL unterstützte "Arena"-Turnier findet in World of Tanks statt.Enthalten ist außerdem die Möglichkeit, wieder ein eigenes Nutzerbild von der Konsole, dem PC oder dem Smartphone aus hochzuladen. Auch die Möglichkeit, Club-Posts zu sortieren, soll erweitert werden. Zudem lassen sich bald im Bereich "Spiele und Apps" Xbox-One- und -360-Spiele getrennt voneinander sortieren. Bereits früher angekündigt wurde laut Gamespot.com die Abschaffung des Snap-Modus (Andocken) sowie die Umgestaltung der Guide- und Home-Screens.Letztes aktuelles Video: Creators Update Preview Xbox Insider