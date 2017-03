Xbox One: Microsoft-Konsole soll wieder mehr Japan-Rollenspiele (JRPGs) bekommen - 4Players.de

@NBFlying Yes, visit to Japan confirmed for me we'd be seeing these coming — Phil Spencer (@XboxP3) 22. März 2017

Derzeit herrscht ein kleiner Mangel an Japan-Rollenspielen auf der Xbox One - vor allem hinsichtlich exklusiver Titel, die man auf der Xbox 360 noch mit Spielen wie Lost Odyssey oder Blue Dragon vorweisen konnte. Das soll sich in Zukunft wieder ändern: Auf Twitter verspricht Xbox-Chef Phil Spencer, dass das beliebte Genre auf der Xbox One bald wieder stärker vertreten sein soll. Schon in Kürze steht nach eigener Aussage eine Reise nach Japan an, wo JRPGs bei Gesprächen mit Studios und Entwicklern thematisiert werden sollen.Letztes aktuelles Video: Creators Update Preview Xbox Insider