Xbox One: Microsoft-Manager blickt auf die ursprünglichen Pläne und die Kehrtwende bei DRM-Maßnahmen zurück - 4Players.de

Massive Einschränkungen beim Gebrauchtspielemarkt, Online-Zwang, Kinect-Pflicht: Mit seiner ursprünglichen Vision für die Xbox One hat sich Microsoft bei der Enthüllung keine Freunde gemacht und viele Spieler liefen Sturm. Yusuf Mehdi hat das angestrebte Konzept damals als Xbox Chief Marketing and Strategy Officer in Interviews noch vehement verteidigt. Wie Ars Technica berichtet, blickt Mehdi, der mittlerweile die Rolle des Corporate Vice President for Windows and Devices bei Microsoft inne hat, in einem aktuellen Blogbeitrag bei LinkedIn auf die Ereignisse von damals sowie die vollzogene Kehrtwende zurück und räumt dabei indirekt Fehler ein, zunächst nicht auf die Wünsche und Kritik der Kunden eingegangen zu sein."Mit unserer ursprünglichen Ankündigung der Xbox One und unserem Wunsch, einen Durchbruch bei Gaming und Unterhaltung abzuliefern, hat das Team ein paar Schlüsselentscheidungungen hinsichtlich Verbindungspflicht und Vorgaben beim Spielekauf getroffen, die bei den Fans nicht gut ankamen", schreibt Mehdi. "Obwohl die Absichten gut waren - wir haben uns ganz neue Vorteile vorgestellt wie einfachere Ortswechsel, Family Sharing und neue Wege, um Spiele zu kaufen und auszuprobieren -, haben wir nicht das geliefert, was die Fans gewollt haben. Wir haben ihr Feedback gehört und obwohl es einen großen technischen Aufwand benötigte, haben wir die Xbox One so verändert, dass sie genauso funktioniert wie die Xbox 360 hinsichtlich dem Abspielen, Teilen, Verleihen und Wiederverkauf von Spielen. Diese Erfahrung war eine starke Erinnerung daran, dass wir immer das Richtige für unsere Kunden tun sollen. Und seitdem wir diese Verpflichtung gegenüber unseren Xbox-Fans eingangen sind, haben wir nicht mehr zurückgeblickt."Wie Mehdi anmerkt, hat Microsoft aus dem Debakel rund um den Launch der Xbox One gelernt und konzentriert sich seitdem auf Funktionen, die sich die Fans wünschen. Als Beispiel führt er die nachgereichte Abwärtskompatibilität zur Xbox 360 an, die bei der Enthüllung auf der E3 für mehr Begeisterung gesorgt habe als manche Spieleankündigung.2013 sprach Mehdi außerdem noch über verschiedene Lizenzierungsmodelle, darunter ein All-You-Can-Play-Service, der vergleichbar mit einem Netflix für Spiele sein sollte. Offenbar hält man bei Microsoft bis heute an dieser Vorstellung fest, was die kürzliche Ankündigung des Game Pass zeigt - ein Abo-Service, bei dem man Zugang zu 100 und mehr ausgewählten Xbox-Spielen bekommen soll. Darüber hinaus fällt auf, dass Microsoft die Digitalverkäufe attraktiver gestalten und ankurbeln will, indem spezielle Editionen ausschließlich über Xbox Live angeboten oder sogar früher dort veröffentlicht werden als im regulären Handel. Xbox Play Anywhere, bei dem Käufer sowohl PC- als auch Konsolenfassungen der Spiele bekommen und Daten über die Cloud austauschen können, ist ebenfalls auf digitale Käufe beschränkt. Gleichzeitig fällt selbst beim Blick in deutsche Elektromärkte wie Media Markt oder Saturn auf, dass vor allem in der Xbox-Abteilung mittlerweile vermehrt Downloadkarten in den Regalen hängen und die Disk-Versionen verdrängen. Es scheint also, als hätte man sich bei Microsoft trotz vieler Zugeständnisse an die Fans doch nicht so ganz von der damaligen Vision verabschiedet."Wir glauben, dass die digitale Welt die Zukunft ist und wir glauben, das digital besser ist", meinte Mehdi 2013. Diese Aussage dürfte angesichts der aktuellen Entwicklungen aber auch 2017 Bestand haben...Letztes aktuelles Video: Creators Update Preview Xbox Insider