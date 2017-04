Xbox One: Arena-Updates, Party-Overlay und weitere Funktionen im Anmarsch - 4Players.de

Share your Looking for Group post on the Activity Feed or through a message.

Unfollow a Club or Game Hub directly from your Activity Feed.

Your profile will display your Arena tournament history and upcoming tournaments.

For Beam and Twitch broadcasts, you will now have an option in the Guide for your Kinect to locate you automatically.

Captive Portal support for wireless internet is coming to Xbox One, which allows for Wi-Fi authentication through a browser. Great for colleges, hotels, or public Wi-Fi locations.

Filter posts on your Activity Feed on the Xbox app for iOS and Android.

On the Xbox app for Windows 10, we’re adding the option to select the audio input and output sources for Party chat.

Ausgewählte Mitglieder des Preview-Programms "Xbox Insider" sollen noch diesen Monat Zugang zu neuen Xbox-Live-Funktionen erhalten, wie Microsoft bekannt gibt . Zum einen sollen die zusammen mit der ESL in World of Tanks eingeführten Arena-Turniere für Xbox One und Windows 10 (wir berichteten ) auch auf Killer Instinct ausgeweitet werden. Für Halo Wars 2 und Smite seien ebenfalls schon entsprechende Turniere in Planung. Zum anderen soll eine optionale Party-Overlay-Funktion eingeführt werden, die optisch anzeigt, wer gerade in einer Gruppe spricht. Darüber werden aber auch Verbesserungen bereits vorhandener Features versprochen:Letztes aktuelles Video: Maerz Update 2017