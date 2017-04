Xbox One: Investitionen in First-Party-Titel sollen gesteigert werden; Phil Spencer über große, storybasierte Einzelspieler-Titel - 4Players.de

Phil Spencer (Xbox-Chef bei Microsoft) hat in einem Interview mit The Guardian bekräftigt, dass sie ihre Investitionen in First-Party-Titel, also Spiele von den Microsoft Game Studios, steigern wollen. Konkrete Ankündigungen wollte er nicht vorwegnehmen (E3 2017), jedoch würde der Fokus auf neuen Inhalten liegen. Zu den First-Party-Studios gehören u. a. 343 Industries (Halo), Turn 10 (Forza Motorsport), Rare (Sea of Thieves), Mojang (Minecraft) und The Coalition (Gears of War).Über groß angelegte, storybasierte Singleplayer-Titel sagte Spencer noch: "Die Zielgruppe für große, storylastige Spiele ... ich will nicht sagen, dass sie nicht groß ist, aber sie ist nicht so einheitlich [konsistent]. Man hat solche Dinge wie Zelda oder Horizon Zero Dawn, die herauskommen und sich wirklich sehr gut machen, aber sie haben nicht die gleiche Wirkung, die sie früher einmal hatten, denn die großen Service-basierten Spiele haben schon viel von der Zielgruppe erobert [Details: Spiele als Service ]. Die First-Party-Studios von Sony machen eine Menge dieser Spiele und sie sind wirklich gut darin, aber abgesehen davon, ist es wirklich schwierig - sie [große, storybasierte Einzelspieler-Titel] sind seltener geworden. Es ist eine schwierige, geschäftliche Entscheidung für die Teams, denn sie haben mit viel Gegenwind zu kämpfen."Letztes aktuelles Video: März Update 2017