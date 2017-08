Xbox One: Vorabzugang zu Updates und Spielen soll vereinfacht und ausgebaut werden - 4Players.de

Bildquelle: Xbox Wire

Microsoft will laut Xbox Wire den Vorabzugang zu Xbox-One-System-Updates im Rahmen des Xbox-Insider-Programms vereinfachen und enger mit First- und Third-Party-Entwicklern zusammenarbeiten, um Xbox-One- und Windows-10-Usern früheren Zugang zu Alpha- und Closed-Beta-Tests von Spielen mit Xbox-Live-Unterstützung zu ermöglichen, woraus folgende neue Gruppenstruktur hervorgegangen sei:Durch die Anpassungen sollen zukünftig noch mehr Nutzer in der Lage sein, kommende Updates zu testen und die Entwickler mit noch detaillierterem Feedback zu versorgen. Aber auch bei Spielen und Apps habe man die Zusammenarbeit mit mehreren Studios forciert, um ähnlich wie bei Sea of Thieves oder Paladins spezielle Testläufe für interessierte Xbox-Insider zu ermöglichen. Konkrete Titel bzw. Kooperationen wurden jedoch nicht genannt.Letztes aktuelles Video: First Look Major System-Update