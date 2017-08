Xbox One: Produktion der Standard-Version der Konsole eingestellt - 4Players.de

Microsoft hat die Produktion der "normalen" Xbox One, die im November 2013 veröffentlicht wurde, schon vor einigen Monaten eingestellt, dies meldet Kotaku UK . Die Auswirkungen wurden allerdings erst jetzt bemerkt, denn im Microsoft-Store kann die Konsole nicht mehr bestellt werden und in Großbritannien sei das Gerät nun eine "ex-box", da sie mittlerweile "ausverkauft" sei. Auch Techraptor und The Verge berichten über die Einstellung der Produktion.Microsoft will sich in Zukunft auf die anderen beiden Versionen der Konsole konzentrieren: die Xbox One S und die Xbox One X (7. November 2017).Letztes aktuelles Video: Limited Minecraft Edition