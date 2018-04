Xbox One: Weitere abwärtskompatible Spiele von der ersten Xbox: Panzer Dragoon Orta, Morrowind, SSX 3 etc. - 4Players.de

Blinx: The Time Sweeper

Breakdown

Conker: Live & Reloaded

The Elder Scrolls 3: Morrowind

Hunter: The Reckoning

Jade Empire

Panzer Dragoon Orta

SSX 3

Destroy All Humans!

Full Spectrum Warrior

Mercenaries: Playground of Destruction

MX Unleashed

Panzer Elite Action: Fields of Glory

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront 2

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Starfighter

Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords

Star Wars Republic Commando

NINETEEN original Xbox titles are coming to Backward Compatibility in April (this month!). Tune in for details: https://t.co/WrnhiE3dNH #InsideXbox pic.twitter.com/IZZJHblKZ3 — Xbox (@Xbox) 10. April 2018

Im Laufe des Aprils wird Microsoft zwei Ladungen an abwärtskompatiblen Spielen von der ersten Xbox für die Xbox One zur Verfügung stellen. Alle Original-Xbox-Spiele nutzen die Vorteile der Xbox One mit bis zu 4-facher Pixelanzahl bei Xbox One und Xbox One S (1080p) und bis zu 16-facher Pixelanzahl bei der Xbox One X (4K). Sowohl die Original-Xbox-Disc als auch die digitalen Versionen der Titel können genutzt werden. Die Klassiker können zudem im Xbox Store gekauft werden. Die regionale Verfügbarkeit der Titel kann laut Microsoft variieren.Xbox Spiele, die am 17. April erscheinen werden:Xbox Spiele, die am 26. April erscheinen werden: