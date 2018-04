Xbox One: Mai-Update bringt Unterstützung für 120Hz-Monitore und verbessert Organisation der Bibliothek - 4Players.de

Bei Microsoft arbeitet man derzeit nicht nur am Auftritt für die E3, die im Juni in Los Angeles stattfinden wird. Noch im Mai soll die Xbox One ein weiteres Update bekommen, das bei Xbox Wire jetzt etwas näher vorgestellt wurde.Besitzer von Monitoren oder Fernsehern mit einer Bildwiederholfrequenz von 120Hz wird es freuen, dass solche Geräte jetzt direkt von der Konsole bei Auflösungen von 1080p oder 1440p unterstützt werden, um die Vorteile bei der Darstellung besser auszunutzen.Zudem arbeitet man an einer Funktion, die es erlauben wird, individuell ausgewählte Spiele und Apps in Gruppen zusammenzufassen. Damit will man vor allem den Wünschen der Fans nachkommen, die nach mehr Übersicht und weiteren Optionen zur Organisation in der Software-Bibliothek der Konsole verlangt haben. Bei der Anmeldung an einer anderen Konsolen sollen die Groups übernommen werden.Auch das Bearbeiten von aufgenommenen Clips will man vereinfachen: Anstatt wie bisher den Umweg über das Upload Studio zu gehen, wird man seine Videos sofort im Guide zurecht trimmen können, um sie noch schneller zu teilen.Darüber hinaus sind auch kleine Anpassungen an den Familien-Einstellungen und der Knopfbelegung bei der Navigation innerhalb des Dashboards geplant. Weitere Infos dazu gibt es hier Letztes aktuelles Video: Herbst-Update Oktober 2017