Xbox One: Microsoft kündigt zwei neue Bundles an - 4Players.de

master-2006 schrieb am 04.07.2018 um 13:39 Uhr

Gemessen daran was drin ist finde Ich zumindest das One S Bundle sehr teuer, hab mir letztens erst den Adventure Pass für Minecraft Story Mode auf der One für 8? (oder so?) bei ebay gekauft und Minecraft ist ja jetzt auch nicht so unezahlbar teuer, daran kanns also auch nicht liegen.

Da gab es wirklich schon wesentlich bessere Bundles.