Xbox One: Juli-Update bringt FastStart, Gruppierungsoptionen und mehr Suchoptionen - 4Players.de

Für die Xbox One steht das Juli-Update zum Download bereit. Zu den neuen Features zählen die FastStart-Option für ausgewählte Titel, Komfortfunktionen für die Suche, Gruppierungsoptionen und Optimierungen für Streaming auf Mixer. Die Features in der Übersicht (laut Hersteller):FastStart ist eine frische Innovation unseres Teams, die es ermöglicht, doppelt so schnell in Deine Spiele einzusteigen und nach nur kurzem Download direkt loszulegen. FastStart erkennt, welche Dateien zum Spielen benötigt werden und priorisiert den Download dieser Dateien, so dass Du schnellstmöglich ins Spiel kommst, während der Rest des Titels im Hintergrund heruntergeladen wird. In unserem Katalog findest Du Deinen gewünschten FastStart-fähigen Titel, klickst auf Download und Deine Konsole kümmert sich um den Rest. Zusätzlich ist das Feature ab sofort auch für ausgewählte englischsprachige Titel im Xbox Game Pass-Katalog aktiviert und wird im Laufe der Zeit auf weitere Spiele erweitert. Mehr über FastStart erfährst Du hier Mit so vielen Inhalten zur Verfügung brauchst Du noch mehr Optionen, um Bibliotheken von Spielen und Anwendungen zu organisieren. Heute stellen wir eine neue Erweiterung für Pins vor, die wir Gruppen nennen. Mit Gruppen erstellst Du mehrere Sammlungen Deiner Spiele und Apps. Gruppen werden in den Bereichen Meine Spiele & Anwendungen, Home und im Guide angezeigt, so dass Du jederzeit Zugriff darauf hast. Das Beste daran ist, dass die Gruppen an Dein Xbox Live-Konto gebunden sind, damit sie automatisch auf anderen Xbox One-Konsolen synchronisiert werden.Die Suche nach Inhalten ist jetzt noch einfacher! Durch Drücken der Y-Taste an einer beliebigen Stelle im Dashboard wird die Suchfunktion geöffnet, mit der Du Deine Inhalte einfach aufrufst, Einstellungen durchsuchst oder Produkte im Store findest. Dieses Feature ist schon in vielen Anwendungen integriert, ab sofort findest Du es überall im Dashboard.Wir haben es einfacher gemacht, den Share Controller im Web zu verwenden. Zuerst haben wir volle Maus- und Tastaturunterstützung für PC-Nutzer sowie Share Controller Key Bindings aktiviert. Zusätzlich gibt es die Multi-Touch-Unterstützung: Dadurch können mehrere Bedienelemente gleichzeitig verwendet werden! Beispielsweise steuerst Du den Joystick und gleichzeitig nutzt Du andere Tasten. Und schließlich haben wir eine Rangliste hinzugefügt, die die Zuschauer, die während eines aktiven Share Controller am meisten beigetragen haben, in den Mittelpunkt stellt.Mixer-Streamer können nun mit ihrer Webcam im Vollbildmodus streamen. Sie können jederzeit auf die Vollbild-Webcam-Übertragung umschalten. In diesem Modus ist der Ton stummgeschaltet, so dass Du mit Deinem Publikum sprechen kannst, während Du von Spiel zu Spiel wechselst. Für das beste Erlebnis empfehlen wir die Verwendung einer dieser Kameras: Microsoft LifeCam Studio, Logitech HD Pro Webcam C922, Logitech Webcam C930e und Microsoft LifeCam HD-3000.Wir haben eine Reihe von Änderungen und Korrekturen vorgenommen, um die Videoqualität insgesamt zu verbessern. Du wirst nun eine verbesserte Leistung bei der Übertragung von bandbreitenstarken Multiplayer-Spielen erleben."