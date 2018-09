Xbox One: Tastatur- und Maus-Unterstützung steht an - 4Players.de

Microsoft wird Tastatur- und Maus-Unterstützung demnächst auf Xbox One einführen. Ausgewählte Xbox-Insider sollen die Funktion bereits in den nächsten Wochen testen können. Laut Publisher müssten die meisten kabellosen und kabelgebundenen Tastaturen und Mäuse mit der Konsole funktionieren. Darüber hinaus würden sie mit Hardware-Hersteller Razer auch an "offiziellen Eingabegeräten" für die Konsole arbeiten. Details sollen später folgen.Die Entwickler der Spiele sollen selbst entscheiden und festlegen können, ob sie die Maus- und Tastatur-Unterstützung in ihren Spielen erlauben wollen oder nicht - und wie diese Unterstützung generell aussieht. Die Funktion wird nicht standardmäßig bei allen Titeln aktiviert sein, hieß es bei Inside Xbox. Einer der ersten Titel, der Tastatur und Maus auf der Xbox One unterstützen wird, ist das Free-to-play-Actionspiel Warframe von Digital Extremes.Letztes aktuelles Video: Phil Spencer Announces X018 and Mouse Keyboard Support