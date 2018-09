Xbox One: Großes Xbox-Event "X018" im November angekündigt - 4Players.de

In der jüngsten Inside-Xbox-Episode hat Phil Spencer die "X018" angekündigt - ein "globales Event", das sich um die Xbox von Microsoft drehen wird. Nachrichten, "First Looks" und allerlei Überraschungen werden versprochen. Die Veranstaltung findet am 10. November 2018 (Samstag) und 11. November 2018 (Sonntag) beim vierten jährlichen Xbox FanFest in Mexico City statt. Mehr als 10.000 Xbox-Fans sollen vor Ort sein. Die X018 soll als bisher "größte Inside-Xbox-Episode" live übertragen werden. Weitere Details sollen auf der X018-Webseite (nur in englischer Sprache verfügbar) verraten werden.Letztes aktuelles Video: Phil Spencer Announces X018 and Mouse Keyboard Support