The wait is almost over!

Tune in to #InsideXbox at 3 PM CT November 10 to experience #X018:

😈 Behind the scenes with #DevilMayCry5

🚁 Crazy views of #JustCause4

☠️ An exclusive reveal from #MetroExodus

🎮 And so much more!https://t.co/5eKdK1Ljnc pic.twitter.com/Cgrvc9Af4G — Xbox (@Xbox) 9. November 2018

An diesem Wochenende findet in Mexico City das vierte jährliche Xbox FanFest (X018) statt und ab 22 Uhr (MEZ) wird heute eine knapp zwei Stunden lange Inside-Xbox-Episode ausgestrahlt, in der Nachrichten, "First Looks", Interviews und allerlei Überraschungen präsentiert werden sollen. Zu den Themen gehören u. a. Devil May Cry 5 (Behind the Scenes), Just Cause 4, Metro Exodus, Crackdown 3, Minecraft, Sea of Thieves, State of Decay 2, Forza Horizon 4 sowie diverse Game-Pass-Ankündigungen.Inside Xbox wird u. a. via Mixer (inkl. Ingame-Boni ), YouTube und Twitch übertragen.Letztes aktuelles Video: Oktober Update 2018