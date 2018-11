Xbox One: Tastatur- und Maus-Support ab nächster Woche verfügbar - 4Players.de

Tastatur- und Maus-Support wird ab kommender Woche für Xbox One zur Verfügung stehen. Fortnite, Warframe, Deep Rock Galactic und Warhammer: Vermintide 2 werden diese Funktion zunächst unterstützen.Microsoft schreibt weiter: "Halte Ausschau nach den speziellen 'Designed-for-Xbox'-Mäusen und -Tastaturen, die Dir ein besonders ausgewogenes Spiel-Erlebnis garantieren. Diese Hardware ist speziell für den Einsatz im Wohnzimmer und am Schreibtisch entwickelt worden und erscheint mit einem individuellen Xbox-Key und dem Dynamic-Lighting-Feature. Bei der Umsetzung des neuen Features ist Razer der exklusive Hardware-Partner, der die speziellen 'Designed for Xbox'-Produkte im Rahmen der CES im Januar vorstellt."Letztes aktuelles Video: Oktober Update 2018