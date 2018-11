Xbox One: Überblick über die Neuigkeiten vom Xbox FanFest X018 in Mexiko - 4Players.de

In einer zweistündigen Inside-Xbox-Episode, die vom Xbox FanFest X018 in Mexiko übertragen wurde, hat Microsoft gestern Abend diverse Ankündigungen vorgenommen. Vor einer fast schon beängstigend euphorischen Zuschauermenge wurden u. a. die erste Erweiterung für Forza Horizon 4 (Fortune Island), diverse Xbox-Game-Pass-Zugänge, der endgültige Termin für Crackdown 3 und zwei weitere Studioübernahmen (inXile Entertainment und Obsidian Entertainment) bekanntgegeben.Die Ankündigungen in der Übersicht: