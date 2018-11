Xbox One: Black-Friday-Angebote für Spiele und Abos (Xbox Live Gold und Game Pass) - 4Players.de

Gold members save up to 65% on hundreds of games.

Nicht nur Sony hat die Rabattschlacht zum anstehenden "Black Friday" (23. November) eröffnet, auch Microsoft hat den Startschuss gegeben, aber zunächst nur für Mitglieder von Xbox Live Gold. Auch die Gold-Mitgliedschaft selbst wird reduziert angeboten - sowie der erste Game-Pass-Monat für 1 Euro (wie bei der X018 angekündigt).Im Xbox Store werden diverse Spiele wie zum Beispiel Forza Horizon 4 (-35%), Sea of Thieves (-50%), Call of Duty: Black Ops 4 (-30%), FIFA 19 (-40%), Far Cry 5 Gold Edition (-40%), Assassin's Creed Odyssey (-40%), Shadow of the Tomb Raider (-50%), PUBG (-40%), WWE 2K19 (-40%), NBA 2K19 (-40%), State of Decay 2 (-35%), Monster Hunter: World (-50%) und Red Dead Redemption 2: Special Edition (-10%) günstiger angeboten. Die komplette Liste findet ihr hier Kleingedrucktes Xbox Game Pass: "Erster Monat für 1 ¤. Dieses Angebot gilt nicht für bestehende Abonnenten. Ohne Kündigung fallen für die Mitgliedschaft nach Ablauf der Promotion automatisch weiterhin Gebühren in Höhe des dann gültigen monatlichen Preises (Änderungen vorbehalten) zzgl. Steuern an. Game Pass-Angebot erhältlich auf allen Xbox Game Pass-Märkten, ausgenommen Quebec. Gold-Angebot erhältlich auf allen Xbox Game Pass-Märkten, ausgenommen Quebec. Nur für kurze Zeit. Game Pass: Aktives Abonnement erforderlich, um Spiele zu spielen; Spielekatalog variiert im Laufe der Zeit.Kleingedrucktes Angebote: "Verfügbar vom 15.11.2018 bis zum 26.11.2018 für ausgewählte Artikel im Microsoft Store und auf Xbox.com. Angebote und Inhalt sind marktabhängig und können sich jederzeit ändern. Ungültig bei vorangegangenen Bestellungen oder Käufen. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Weitere Ausnahmen und Begrenzungen können angewandt werden."Letztes aktuelles Video: X018 Überblick