Xbox One: Gerücht: Konsole ohne Disk-Laufwerk für 2019 geplant - 4Players.de

Eisenherz hat geschrieben: ? vor 21 Minuten Am PC hab ich schon seit Jahren kein Laufwerk mehr. Man lädt doch sowieso nur noch alles herunter, also find ich das gut, wenn dadurch der Preis sinkt. Letzten Endes ist die Version, die man auf Disc bekommt, sowieso schon veraltet und man darf sich vor dem Start noch einen 30 GB-Patch laden. Kann mans auch gleich lassen, falls man die Box nicht als Player für den TV braucht.

Anders als beim PC wird auf Konsole aber das Spiel auch nicht gleich an ein Account gebunden. Was der Hauptgrund für mich persönlich ist, warum ich auf Konsole nach wie vor soviel wie möglich Retail kaufe, rein digital maximal Indis, oder sehr gute Angebote. Es ist nun auch nicht so, dass ich bisher viel vom Gebrauchtmarkt genutzt habe, aber alleine zu wissen, dass man etwas "Wert" in der Hand hält, wenn man die Retail aus dem Regal nimmt um die Disc einzulegen, reicht für mich aus um auf Konsole weiterhin Retail zu kaufen.Wäre auf dem PC nicht gleich alles an ein Steam-, Origin-, uPlay- und WasWeißIch-Account gebungen, würde ich auch auf PC noch vornehmlich Retail kaufen.