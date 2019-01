Xbox One: Patente weisen auf künftigen Controller mit Force-Feedback-Triggern hin - 4Players.de

Während Nintendo die Konstruktion der Switch auf fein ortbare Vibrationen optimiert hat, könnte Microsoft sich bei seinem nächsten Xbox-Controllern vor allem auf die Trigger konzentrieren. Die Seite Windowslatest.com ist auf zwei Patente Microsofts gestoßen, die sich hier und hier auf Freepatentsonline.com einsehen lassen. Sie drehen sich um überarbeitete Controller, die u.a. Force-Feedback in den Triggern bieten sollen.

Der Widerstand beim Druck soll sich je nach Szenario verändern lassen. Zudem lässt sich der Hebelweg von der Software verkürzen, z.B. für verschiedene Waffentypen mit unterschiedlich langen Abzügen. Auch fein justierte Vibrationen im Trigger sollen die Immerson verbessern, z.B. durch einen kurzen Ruck bzw. ein kurzes "Klacken" beim Auslösen des Abzugs. Ähnlich wie bei der Switch könnte es also mehrere Rumble-Zonen geben - eine davon im Trigger. Zudem scheint in bestimmte Spielsituationen auch ein Lagesensor (und weitere verfügbare Sensoren) eine Rolle bei der Steuerung des Force-Feedbacks für LT und RT zu spielen. Für welche Plattform die Controler erscheinen könnten, ist noch nicht klar - die Geräte der kommenden Xbox-Generation sind in dem Zusammenhang natürlich recht wahrscheinlich. Mehr Infos zu Gerüchten um die nächste Xbox (Codename Scarlett) gibt es hier