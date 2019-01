Xbox One: Konsole unter Umständen aktuell nicht nutzbar; Microsoft arbeitet an Fehlerbehebung - 4Players.de

Aktualisierung vom 30. Januar 2019, 21:25 Uhr:

The issues surrounding Xbox One console startup, sign-in, title update errors, and our status page have now been resolved. Thank you for sticking with us while our teams addressed these issues and we appreciate the reports. As always, we're here and we're listening. — Xbox Support (@XboxSupport) 30. Januar 2019

Ursprüngliche Meldung vom 30. Januar 2019, 20:30 Uhr:

Update: FYI it's a service side issue. The engineers are in the process of CRTL-Z the change(s). — Larry Hryb (@majornelson) 30. Januar 2019

Our teams have identified the cause for our earlier issues and are continuing to address these now. Thank you for your patience, we'll update again when we know of any other changes. — Xbox Support (@XboxSupport) 30. Januar 2019

Das von Major Nelson angekündigte "STRG+Z"-Prozedere scheint funktioniert zu haben: Die Konsole sollte sich jetzt wieder bei allen Nutzern normal hochfahren und nutzen lassen.Schwarzer Bildschirm? Kein Dashboard? Fehlermeldungen? Wer aktuell seine Xbox-Konsole hochfährt, könnte eine böse Überraschung erleben: Durch einen "Service-Fehler" kann das Gerät bei manchen Nutzern aktuell nicht für Spiele oder Anwendungen verwendet werden.Microsoft bzw. Major Nelson hat bereits via Twitter reagiert und versichert, dass das Problem bekannt ist und mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet wird.Bis dahin bleibt der Bildschirm allerdings schwarz, wobei es teilweise noch gelingt, mit einem Druck auf die Xbox-Taste des Controllers das bekannte Menü aufzurufen. Dort erkennt man auch, dass im Hintergrund Updates für installierte Spiele geladen werden.Per Sprachbefehl war es uns außerdem möglich, Skype mit HIlfe von Kinect zu starten und sogar zu nutzen. Der Versuch, ein Spiel zu starten, wurde allerdings mit einer Fehlermeldung quittiert.Mittlerweile hält auch der Xbox Support über die weiteren Entwicklungen via Twitter auf dem Laufenden.Letztes aktuelles Video: X018 Ueberblick