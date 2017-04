Kerbal Space Program: Entwickler der Konsolen-Umsetzung ausgetauscht - 4Players.de

Deported B.V. (das Unternehmen hinter Squad S.A. und Kerbal Space Program ) und Flying Tiger Entertainment haben ihre Zusammenarbeit beendet . Die Konsolen-Versionen von Kerbal Space Program für PlayStation 4 und Xbox One werden somit nicht mehr von Flying Tiger Entertainment entwickelt. Stattdessen wird BlitWorks die Konsolen-Konvertierung der Weltraum-Simulation übernehmen. Im KSP-Forum wird wild darüber spekuliert, dass Flying Tiger Entertainment mit der Umsetzung wohl überfordert war und sich nun BlitWorks, die u. a. Don't Starve, Rebel Galaxy, Bastion, Badland Invisible Inc. für Konsolen umgesetzt haben, an Kerbal Space Program: Loud & Clear versuchen werden.Letztes aktuelles Video: Update 12 Loud and Clear