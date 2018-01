Die Kerbal Space Program Enhanced Edition erscheint am 16. Januar 2018 für PS4 und Xbox One. Das hat das Entwicklerteam von Squad bekannt gegeben , das für die überarbeiteten Konsolen-Umsetzungen mit BlitWorks zusammengearbeitet hat.Die Versionen wurden von Grund auf neu entwickelt und beinhalten u.a. eine überarbeitete sowie für Konsolen optimierte Benutzeroberfläche und Controller-Presets. Zusätzlich wird in der Umsetzung bereits das Update 1.2.2 ("Loud and Clear") integriert, das bereits eine Reihe von Verbesserungen beinhaltet, die der Spielerfahrung zugute kommen sollen. Wer sich bereits eine der früheren Konsolen-Versionen angeeignet hat, bekommt das Update für die Enhanced Edition übrigens kostenlos. Sie wird als eigenes Spiel in der Bibliothek geführt, so dass keine Daten und Spielstände überschrieben werden. Allerdings lässt sich der bisherige Fortschritt auch nicht importieren: Alte Speicher- und Spielstände sind nicht kompatibel zur neuen Version, so dass Veteranen wieder ganz von vorne anfangen müssen.Letztes aktuelles Video: Update 12 Loud and Clear