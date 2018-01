Kerbal Space Program Enhanced Edition für PS4 und Xbox One veröffentlicht

Private Division, Squad und BlitWorks haben Kerbal Space Program Enhanced Edition, die überarbeitete und erweiterte Version von Kerbal Space Program , auf PlayStation 4 ( PSN ) und Xbox One ( Xbox Store ) in digitaler Form für 39,99 Euro veröffentlicht. Die neuen Versionen wurden von Grund auf neu entwickelt und beinhalten u. a. eine überarbeitete sowie für Konsolen optimierte Benutzeroberfläche und Controller-Presets. Zusätzlich wird in der Umsetzung bereits das Update 1.2.2 ("Loud and Clear") integriert, das bereits eine Reihe von Verbesserungen beinhaltet, die der Spielerfahrung zugute kommen sollen.Wer sich bereits eine der früheren Konsolen-Versionen angeeignet hat, bekommt das Update für die Enhanced Edition kostenlos. Sie wird als eigenes Spiel in der Bibliothek geführt, so dass keine Daten und Spielstände überschrieben werden. Allerdings lässt sich der bisherige Fortschritt auch nicht importieren.."Kerbal Space Program hat drei Spielmodi zu bieten: Im Wissenschaftsmodus führst du Weltraumexperimente durch, um neue Technologien freizuschalten und den Wissensschatz der Kerbals zu erweitern. Im Karrieremodus überwachst du jeden Aspekt des Weltraumprogramms, von der Konstruktion über die Strategie und die Akquise von Geldern bis hin zu Verbesserungen und mehr. In der Sandbox kannst du nach Herzenslust jedes Raumfahrzeug bauen, das du dir vorstellen kannst, und hast dabei alle Teile und Technologien des Spiels zur freien Verfügung."Letztes aktuelles Video: Enhanced Edition Trailer