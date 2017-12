Freebird Games bzw. Spielemacher Kan Gao hat den nachfolgenden Trailer zu Finding Paradise veröffentlicht, mit dem er auf den morgigen Verkaufsstart des Adventures aufmerksam macht. Das Spiel wird ab morgen Abend auf Steam erhältlich sein.Finding Paradise ist der Nachfolger zu To the Moon, das vor sechs Jahren mit einer emotionalen, gefühlvoll erzählten Geschichte begeisterte. Wie im Vorgänger geht es um zwei Ärzte, die in die Gedanken und Erinnerungen eines Sterbenden reisen, um seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Diesmal geht es in die Gedankenwelt von Colin, der mittlerweile erwachsene Hauptdarsteller aus A Bird Story Letztes aktuelles Video: Start-Trailer