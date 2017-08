Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues: Soll 2017 veröffentlicht werden; Travian Games steigt als Partner ein - 4Players.de

Richard Garriotts Online-Rollenspiel Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden, wie aus einer Mitteilung seines Studios Portalarium hervorgeht. Um den Start zu ermöglichen, hat man sich mit Travian Games einen Parter gesucht, der den Vertrieb in Europa sowie Süd- und Mittelamerika, im Nahen Osten und Nordafrika übernimmt. Travian entwickelt und vertreibt selbst Online-Rollenspiele, darunter das kommende Crowfall Nachdem Garriotts geistiger Nachfolger seiner Ultima-Serie vor mehr als vier Jahren finanzielle Unterstützung über Kickstarter erhielt, ist in der in Entwicklung befindlichen Fassung inzwischen die komplette Geschichte spielbar. Weitere Nebenmissionen und andere Inhalte sollen in den kommenden Monaten noch hinzugefügt werden.Genauer gesagt befinde sich der Rest des Spiels in einer Art Beta-Phase: Einige Fähigkeiten und Rezepte müssten z.B. noch fertiggestellt werden, doch Portalarium würde sich jetzt langsam auf den beginnenden Vertrieb des Spiels einstellen. Wann genau Shroud of the Avatar veröffentlicht wird, ist dabei noch nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2014