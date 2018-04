Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues: Release 53: Erstes Update nach dem Early-Access-Ende - 4Players.de

"Zusätzliche Nebenquests und eine bessere Ausbalancierung der existierenden Quests sowie Verbesserungen der Geschichte inklusive neuer Dialoge für die NPCs

Mehr Loot: neue Dekorationen, von den Spielern angefertigte Ausrüstung, Grundstücksurkunden und Häuser sowie mehr Beute im Offlinemodus

Zusätzliche und verbesserte Ausrüstung sowie Tugendeffekte auf die Ausrüstung und neue Rüstungsarten

Neue Umgebungen: Die zwei neuen Abenteuergebiete Tenebris Harbor und Penmawr Island haben ein Piratenthema

Eine Vielzahl anderer Verbesserungen wie Bug Fixes, ein aufpoliertes User Interface und mehr übersetzte Inhalte

Heraldry wird für alle Spieler mit Tausenden einzigartigen Designs erhältlich sein"

Für Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues ist das erste Update ("Release 53") nach dem Early-Access-Ende veröffentlicht worden. Folgende Features werden laut Hersteller geboten:Das vollständige Change-Log von Release 53 findet ihr auf der offiziellen Webseite . Welche Pläne die Entwickler für zweite Quartal (April bis Juni) haben, könnt ihr hier nachlesen. Performance, Übersetzungen, Oberfläche, Belohnungssystem, Gegnerverhalten und Story sollen u. a. verbessert werden. Außerdem soll das Marketing angekurbelt werden, um die Spielerschaft zu vergrößern.Letztes aktuelles Video: Story-Trailer The Path of Virtue