Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues: Release 54: Zwei Abenteuerzonen und mehr Feinschliff - 4Players.de

"Neue und überarbeitete Orte: Neu eingeführt wurden die beiden Abenteuerzonen Upper Tears und Shaminian Hills sowie die Stadt Westend. Zudem wurden mehr als 20 weitere Orte um mehr Dialoge, neue Bücher, Questverbesserungen und zusätzliche Fallen erweitert.



Feinschliff für Geschichte und Nebenquests: Mit der Veröffentlichung zusätzlicher Nebenquests, weiteren Verbesserungen an der Balance und neuen Dialogen für das gesamte Spiel wird die Geschichte immer weiter verfeinert.

Gefährten: Gefährten im Offlinemodus haben zusätzliche Fähigkeiten erhalten und sind jetzt beim Hochleveln der Gruppe stärker und sich der Gefahren in ihrer Umgebung bewusster.

Handwerk und Wirtschaftssystem: Das Spiel wurde um eine ganze Palette neuer Anleitungen und Muster erweitert, darunter Anleitungen für Banner, Badewannen und einen neuen Umhang.

Skeleton Plunderers und Feinschliff: Die Heerscharen der Untoten wurden um die freibeuterischen Skeleton Plunderers erweitert. Bestehende Charaktere wie etwa die Ice Wolves und der Crown Merchant erhielten weiteren Feinschliff.

Leistung: Bildfrequenz und Ladezeiten wurden bedeutend verbessert."

Für Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues steht die "Release-Version 54" zum Download bereit.