Starbreeze wird Payday 2 für Switch umsetzen, dies wurde bei der heutigen Direct-Ausgabe angekündigt. Der kooperative Shooter soll in der (späten) zweiten Jahreshälfte auf der Nintendo-Konsole erscheinen. Weitere Details wurden nicht verraten."With more than 4.6 million community members on the main PC digital distribution platform Steam, PAYDAY 2 have had more than 140 paid and free updates since its release in 2013. First launched in 2011, PAYDAY is a cooperative first-person shooter computer and video game franchise with more than 14 million players on PC, SteamOS, PlayStation 3, Xbox 360, Playstation 4 and Xbox One."Letztes aktuelles Video: The Big Score-Edition