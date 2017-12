Payday 2: Am 23. Februar 2018 ist Zahltag auf Switch

Starbreeze Studios und Overkill (A Starbreeze Studio) werden Payday 2 im nächsten Jahr für Nintendo Switch veröffentlichen. Der Koop-Shooter wird ab dem 23. Februar 2018 in Europa und Australien sowie ab dem 27. Februar 2018 in Amerika in digitaler Form und im Einzelhandel erhältlich sein. Ursprünglich war es geplant, dass Payday 2 noch im Laufe dieses Jahres erscheinen sollte."Schließe dich mit drei weiteren Spielern zusammen, um intensive Coop-Action zu erleben und dich an die Spitze der kriminellen Unterwelt zu kämpfen, wo die Aufträge und die Entlohnung noch größer sind. Verwende deine Beute, um deinen Charakter anzupassen und mit neuen Fähigkeiten auszustatten, die deine Art zu spielen verändern."Die Spiele aus der Payday-Reihe haben sich auf allen Plattformen mehr als 16 Mio. Mal verkauft. Payday 2 hat seit seinem Verkaufsstart vor vier Jahren über 160 Updates (kostenlos und kostenpflichtig) erhalten. Die Entwickler zählen mehr als 5,4 Millionen Spieler auf Steam (PC). Die VR-Version von Payday 2 befindet sich derzeit in der Betaphase.Letztes aktuelles Video: Beta-Trailer Payday VR